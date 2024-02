Donne democratiche dell’Empolese Valdelsa, Irene Bandini nuova portavoce

Ieri, lunedì 26 febbraio, si è svolto presso la sede delle Pubbliche Assistenze di Limite sull’Arno il congresso della conferenza delle Donne democratiche dell’Empolese Valdelsa.

All’ordine del giorno l’elezione della nuova portavoce territoriale e delle sei delegate regionali, che sabato 2 marzo parteciperanno a Firenze all’elezione della futura portavoce regionale.

Le sessanta delegate hanno votato all’unanimità Irene Bandini, che succede a Eleonora Caponi, arrivata a conclusione del suo incarico dopo 4 anni.

«Sono onorata della fiducia ricevuta da parte delle Donne Democratiche dell’Empolese Valdelsa-dichiara emozionata la neo eletta portavoce-. Sento forte tutta la responsabilità di raccogliere questo testimone e di farmi e farci carico di un patrimonio umano e politico di altissimo livello. Questo territorio è vivo, è laboratorio di idee e luogo di elaborazione politica. La Conferenza dovrà farsi carico della ridefinizione della linea che il nostro Partito dovrà seguire rispetto alle richieste femministe e alle questioni legate in ultima istanza alla lotta al patriarcato, che sono diffuse nel dibattito pubblico, soprattutto tra i giovani. Tutte e tutti insieme riusciremo a porre delle basi solide da cui partire sulle tematiche più varie, portando avanti al contempo la formazione al nostro interno e la promozione di azioni concrete verso l’esterno, in stretta collaborazione con ə Giovanə Democraticə, che vorranno aiutarci ad elaborare proposte e idee.

Il nostro sguardo è al presente e al futuro, formare le generazioni attuali e seminare società future, in cui ci sia una nuova concezione del rapporto tra i generi e tra le generazioni basata su parità e rispetto».

Eleonora Caponi è stata salutata da tutti con grande affetto e riconoscenza per il grande lavoro svolto in questi anni: «Sono soddisfatta della candidatura unitaria di Irene, una giovane donna, capace, competente, motivata e già con una buona esperienza politica nonostante la giovane età. Irene ha saputo distinguersi anche per l'interesse mostrato nei confronti delle tematiche femminili e di genere, presupposto necessario per poter svolgere con piena consapevolezza il ruolo di portavoce che le affido. La nostra Conferenza è una delle più numerose della Toscana e sono sicura che proseguirà con slancio e determinazione il percorso avviato quattro anni fa, insieme a tutte le nuove portavoce e alla futura portavoce regionale che verrà eletta sabato a Firenze. Ringrazio tutte le referenti delle unioni comunali per il prezioso lavoro svolto, le donne della segreteria di Federazione, Tania Cintelli nostra portavoce regionale uscente, Laura Rimi per il ruolo importante di raccordo con la Commissione regionale pari opportunità e tutte le assessore e le sindache Brenda Barnini e Simona Rossetti per averci sempre sostenute».

Dopo il saluto e i ringraziamenti Bandini ha presentato il suo programma.

Anche Tania Cintelli, portavoce regionale, e Jacopo Mazzantini, segretario Federazione Pd Empolese Valdelsa, hanno ringraziato Caponi e dato il benvenuto a Bandini, alla quale hanno augurato un buon lavoro, sottolineando l’importanza di proseguire e sostenere il percorso della Conferenza che resta un luogo di formazione e di pensiero politico a servizio di tutte le donne

Al termine della serata è stato organizzato un aperitivo dall’associazione Noi da Grandi di Empoli.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa