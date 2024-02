Elezioni Capraia e Limite, la lista per Guicciardo Del Rosso lancia il simbolo

ViviAMO Guicciardo Sindaco è solo l’ennesima lista civica? Certo che no. Noi siamo abitanti, lavoratori e cittadini di Capraia e Limite, ciascuno con la propria storia professionale alle spalle, accomunati dal desiderio di metterci in gioco e dare a Capraia e Limite un nuovo genere di amministrazione dei cittadini per i cittadini.

Presentiamo il simbolo con il quale correremo alle prossime elezioni. Esso rappresenta le due anime del comune, quella di Capraia e di Limite, riprendendo i tipici colori del blu e del giallo su sfondo bianco che simboleggiano la nostra comunità. Il disegno di Capraia e del corso dell’Arno con le imbarcazioni dei canottieri ricordano il passato, ma anche il presente ed il possibile sviluppo futuro non solo di due realtà, ma di un paese che avrebbe tanto da offrire, a livello turistico e paesaggistico, a turisti ed avventori.

Abbiamo deciso di inserire solo il nome del nostro candidato, Guicciardo, perché così è chiamato abitualmente e quando diventerà sindaco sarà sempre Guicciardo. Noi siamo cittadini che vogliono dare a Limite e Capraia un’amministrazione non partitica e quindi che si occupi concretamente dei problemi dei nostri concittadini, senza porre veti ideologici o prendere decisioni lesive per gli stessi cittadini.

ViviAMO, per vivere e amare Limite e Capraia