Ferruccio De Bortoli ospite a un evento della Fondazione CRSM a San Miniato

La Fondazione CRSM, guidata dal Presidente Avv. Giovanni Urti, dopo aver ospitato, nel recente passato, personalità di primissimo piano del mondo della cultura, in ogni sua declinazione, prosegue, nel solco di una ormai consolidata consuetudine, che ha caratterizzato l’attività dei suoi Organi, ospitando una personalità eminente del giornalismo: Ferruccio De Bortoli.

Ferruccio De Bortoli, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano, inizia la sua carriera giornalistica nel 1973, quando viene assunto come praticante al Corriere dei ragazzi. Diventa poi, nel 1975, giornalista professionista. Nel 1997 viene nominato direttore del “Corriere della Sera” fino al 2003, ricoprendo l’incarico per una seconda volta dal 2009 al 2015. Dal 2005 al marzo del 2009 è stato direttore responsabile del “Sole 24 Ore” e direttore editoriale del Gruppo Il Sole 24 Ore. Dal 2015 è presidente dell'Associazione Vidas di Milano, il cui scopo è quello di difendere il diritto delle persone con malattie inguaribili a vivere con dignità fino all’ultimo istante. È inoltre presidente della Fondazione Corriere della Sera e della casa editrice Longanesi. Editorialista del Corriere della Sera e del Corriere del Ticino, cura una rubrica nell'edizione serale di TG2000. Sarà una serata interessante, un ascolto che richiederà attenzione e riflessione, ma che certamente contribuirà all’arricchimento della nostra vita.

L’evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti, per partecipare è gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694.

