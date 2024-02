Festa del cane bastardino a Empoli, una tradizione lunga 42 anni

Dal più piccolo al più grande, dal più simpatico al più viziato, dal più coraggioso al più tranquillo: tante le categorie in cui mettersi in gioco, in sfilata, sabato 2 marzo 2024, al palazzo delle Esposizioni di Empoli, in piazza Guido Guerra, a partire dalle 10. Torna a grande richiesta e con tanto amore la Festa del cane bastardino, alla 42esima edizione, organizzata dall'associazione Arca, gestore del canile municipale, e patrocinata dal Comune di Empoli. Un evento che si rinnova per tendere una mano ai Fido più fragili e più sfortunati che sono ospiti del canile.

Per poter partecipare, le iscrizioni apriranno alle 10 e chiuderanno alle 15. La sfilata degli amici a quattro zampe comincerà alle 16. Poi seguirà la premiazione dei primi classificati, anche se in questa giornata speciale tutti saranno vincitori. Inoltre saranno allestiti stand gastronomici e di oggettistica e una piccola mostra con foto e illustrazioni inerenti il mondo canino e tutte le sue sfumature. E ci saranno anche le bambine e i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado che arricchiranno la giornata con i loro disegni e i loro testi.

L’ingresso è gratuito. Il ricavato sarà devoluto agli ospiti del canile. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.

Per ulteriori dettagli sull'evento, è possibile contattare il numero telefonico 347 6100473.

L’iniziativa rientra nel cartellone de di iniziative "Due Stagioni per l’Ambiente", che vede il coinvolgimento e la collaborazione di numerose associazioni ed enti che operano sul territorio empolese, quali associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, associazione Ce.T.R.A.S., Carabinieri forestali, fondazione Angeli del Bello.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa