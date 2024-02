Malore fatale alla Casa del Popolo, Castelfranco piange Mauro Barberini

Un malore fatale lo ha colto nel luogo che più amava, la Casa del Popolo di Castelfranco. Mauro Barberini, 70 anni, era una presenza fissa, una di quelle persone che crescono con chi abita in paese, una presenza fissa. Che da ieri sera, purtroppo, mancherà. Erano circa le 21 quando è stato dato l'allarme proprio al circolo di via Francesca Sud, un'ambulanza della Pubblica assistenza di Montopoli è giunta prontamente sul posto ma non c'è stato niente da fare. Presenti anche i carabinieri della locale stazione. Si è trattato di morte naturale, il pm ha disposto la liberazione della salma per la celebrazione dei funerali.

La notizia si è subito diffusa e molti commenti sono apparsi in giornata sui social. Ne scegliamo uno, particolarmente pieno d'affetto e gratitudine: "Sei stato un amico Mauro, di quelli che non senti o vedi spesso ma che dal niente ti chiamano al cellulare per dirti due ca**te o per farti sapere che sono al bar a prendere il caffè e di passare a trovare. Al contrario facevo io quando passavo da Remo per la pizza.

Per noi ragazzi eri il divertimento pre-serata ed eri nel cuore di tutti noi! Chiunque ti abbia conosciuto penso oggi si senta mancare qualcosa. Quanti racconti della tua amata Volterrana con la formazione detta come quella della grande a Inter di Herrera, sullo Spalletti, la traversa di Montecatini, la giacca della Serafina, sui livornesi con cui hai giocato che erano mercenari, sulla capra al passaggio a livello.

Sei diventato per tutti noi ragazzi un riferimento, un amico vero e penso che Castelfranco ed il mondo intero abbiano perso una persona rara. Solo chi ti ha vissuto in questi anni ha conosciuto veramente di quanto amore ed umiltà avevi in cuore. La ricchezza non si misura in danaro. E te hai arricchito tutti noi!"