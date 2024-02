Maltempo, chiusa la Tosco Romagnola all'Arnaccio per allagamenti

A causa di un allagamento, la strada statale 67 Bis “Tosco Romagnola”, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 10,400 al km 14,600 in località Arnaccio (Cascina).

In mattinata, è stata riaperta la Strada Statale 439 “Sarzanese Valdera”, predentemente chiusa per ostacolo in carreggiata a Massarosa (Lucca) mentre sulla strada statale 62 “della Cisa” è stato istituito il senso unico alternato regolato da movieri all’altezza della stazione di Caprigliola – Albiano (Massa Carrara).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Alle 9.30 la viabilità è stata ripristinata.

