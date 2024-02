Conad Nord Ovest ancora una volta al fianco di Trisomia 21 aps: devoluti 25mila euro

Conad Nord Ovest conferma nuovamente il proprio impegno al fianco dell’Associazione Trisomia 21 aps; una partnership iniziata nel 2017 e che, ad oggi, ha consentito di donare all’associazione la cifra complessiva di 155.000 euro.

L’attuale donazione di 25.000 euro contribuirà a sostenere le attività del Centro per lo Sviluppo Abilitativo di Trisomia 21 aps, dove le persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva genetica affine, con il supporto di personale specializzato, fruiscono di servizi e attività riabilitative e abilitative, per raggiungere la massima autonomia possibile e la vera inclusione scolastica, sociale e lavorativa. L’associazione segue le persone con sindrome di Down dalla nascita all’età adulta, sviluppando progetti di vita individualizzati e creando una ampia rete di sostegno con le istituzioni, le scuole, le aziende e sostenendo le famiglie in ogni fase della vita dei figli.

L’importo devoluto è frutto della generosità di tutti i clienti che, durante il periodo delle festività natalizie, hanno scelto di acquistare i Pandori Solidali, disponibili in tutti i punti vendita Conad Nord Ovest della regione

Toscana. Un gesto significativo che testimonia l’attenzione che la Cooperativa e i Soci rivolgono alle persone, con l’obiettivo di generare valore nei territori e di alimentare il tessuto sociale delle comunità in cui operano.

Un’iniziativa che conferma la nostra vicinanza anche agli operatori dell’Associazione che quotidianamente si impegnano per offrire ai loro associati e alle loro famiglie una risposta completa, sia sul piano medico, sia su quello sociale.

“Abbiamo scelto di rinnovare il nostro sostegno all’Associazione Trisomia21 aps con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame con la comunità in cui operiamo, attraverso la promozione di iniziative che possano effettivamente contribuire a rendere migliore la vita delle persone più fragili. – Dichiarano il Direttore Commerciale Alessandro Bacciotti, il Responsabile Rete Toscana Massimo Ciucchi, insieme ad una rappresentanza di Soci Conad Nord Ovest di Firenze. – Un importante impegno per tutti noi, che ci sentiamo parte integrante della nostra comunità, per la quale vogliamo essere un punto di riferimento solido e affidabile, trasmettendo l’importanza di acquisire i valori dell’inclusione e dell’attenzione verso gli altri, affinché la società di domani risulti ancora più equa e solidale.”

“Dovrei dire grazie all’infinito per potervi far capire quanto sono grato. Vorrei poter dire grazie a ogni vostro cliente personalmente poiché sono tutti preziosi nello stesso modo. Conad è uno dei donatori più importanti per noi che grazie alla grande generosità e sensibilità dell’azienda, oltre a donarci la possibilità di sostenere le nostre attività, ci aiuta a realizzarle nel concreto e attivamente tramite progetti di inserimento lavorativo, fondamentali per il raggiungimento della massima autonomia possibile delle nostre ragazze e ragazzi. – dichiara Cristiano Bencini, Presidente Trisomia 21 aps – Provo un grande senso di gratitudine e riconoscenza nei confronti di Conad per essere ancora al nostro fianco in questo percorso di vita e ai suoi clienti che si sono dimostrati tanto generosi e sensibili. I 25.000 € consegnati da Conad Nord Ovest all’Associazione Trisomia 21 aps saranno destinati al sostegno di tutte quelle attività associative volte al completamento del percorso di autonomia di ragazzi, ragazze e adulti con sindrome di Down. Tra queste, le principali attività saranno legate alle autonomie domestiche e di spostamento, all’inserimento nel contesto lavorativo attraverso attività di consulenza e formazione per i ragazzi e per le aziende e a progetti utili in riferimento alla conoscenza di sé. Scelte come questa sono una grande occasione di sviluppo per tutti, non solo per gli associati di Trisomia 21, ma per la comunità intera. Perché è proprio attraverso il dono delle persone che possiamo attivare quei percorsi di autonomia, grazie ai quali le nostre ragazze e ragazzi cresceranno diventando membri attivi della società.”