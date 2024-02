Crollo di via Mariti, dimessi i tre operai feriti

I tre operai feriti nel crollo di via Mariti sono stati tutti dimessi. Fin dal 16 febbraio i tre erano ricoverati all'ospedale di Careggi, a Firenze. Due operai erano stati dimessi, ma senza che la notizia trapelasse, già nei giorni scorsi e oggi è stata la volta del terzo. Lo ha reso noto Valentina Matarrese, direttrice dell'ospedale di Careggi e ha detto: "L'ultimo operaio viene dimesso oggi in giornata. Grazie al cielo tutti e tre li abbiamo trovati in ottime condizioni, tra l'altro sono anche psicologicamente migliorati, e quindi ringrazio tutto il personale di Careggi per averli seguiti in questa degenza. Seguiremo anche noi il loro follow up".