Il centrodestra a Castelfranco di Sotto presenta il candidato sindaco, in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno 2024. "Un passo avanti per Castelfranco", così scende in campo Fabio Mini, con il supporto di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

L'appuntamento con la presentazione è per giovedì 29 febbraio alle ore 12 alla Caffetteria Martini, in viale Italia a Castelfranco.