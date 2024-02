Elezioni Certaldo, Lucia Masini è la candidata sindaco per il centrodestra

Il centrodestra scioglie le riserve in Valdelsa. Dopo la presentazione della candidata Susi Giglioli a Castelfiorentino, questo sabato ci sarà la presentazione di un'altra candidata.

Lucia Masini è il nome prescelto per la corsa a sindaco a Certaldo. Masini, in quota Fdi, da tempo era in pole position. È attuale coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia, con un passato in Forza Italia. Per lei è un ritorno come candidata sindaco: nel 2009 il nome di Lucia Masini era a capo delle liste elettorali del Popolo della Libertà.

La presentazione ufficiale è programmata per sabato 2 marzo alle 10 alla pizzeria Il Pirata di piazza Boccaccio.

Interverranno - tra gli altri - il presidente provinciale FDI Firenze, Claudio Gemelli, il consigliere regionale FDI, Francesco Torselli, il deputato Francesco Michelotti, il senatore Paolo Marcheschi, il segretario provinciale Lega, Federico Bussolin e la responsabile di zona per Forza Italia, Sabrina Ramello.