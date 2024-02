Frana sulla Sr325 tra Sasseta e Montepiano, la strada rimane chiusa in attesa delle verifiche del geologo

La s.r 325, nel tratto tra la località La Pusignara e la Casa Cantoniera nel Comune di Vernio (tra Sasseta e Montepiano), rimane chiusa fino a domani, giovedì 29 febbraio, compreso. Stamattina sono stati conclusi gli accertamenti dei vigili del fuoco per scongiurare che nel crollo fossero rimasti coinvolti veicoli e persone. Il materiale è stato spostato su un lato della carreggiata e quindi già delle prime ore del pomeriggio è potuto iniziare il lavoro delle ditte incaricate dalla Provincia, che si stanno occupando della rimozione di tutti i detriti dalla carreggiata. A seguito dell'intervento di pulizia del materiale franoso sarà più facile per i geologi, già incaricati dalla Provincia, di poter fare le valutazioni circa l'entità della frana. «In questo momento non siamo in grado di capire l'entità e la profondità del movimento franoso. Domani mattina i geologi faranno un sopralluogo ed attente verifiche che ci consentiranno di avere un quadro più preciso della situazione per poter decidere gli eventuali provvedimenti. - spiega il presidente Simone Calamai- Attendevamo la fine degli accertamenti dei vigili del fuoco per poter procedere con la pulizia della carreggiata. La speranza è quella di poter riaprire almeno una carreggiata per far scorrere il traffico a senso unico alternato, ma la sicurezza è la priorità e quindi attendiamo fiduciosi le relazioni dei geologi». Il presidente Calamai è in stretto contatto con sindaco Morganti del Comune di Vernio:« Comprendo le difficoltà e i disagi della comunità di Montepiano – conclude Calamai- Stiamo lavorando per cercare di risolvere quanto prima la situazione e ripristinare almeno parzialmente la circolazione».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa