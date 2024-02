Si ferisce al lavoro a Santa Croce, 56enne in ospedale

Un uomo di 56 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Santa Croce sull'Arno. Stava lavorando in una ditta di via Lazio, in zona industriale, quando per motivi ancora da chiarire ha sbattuto accidentalmente contro una porta.

Si è subito temuto il peggio ma sono stati chiamati i soccorsi. Il trauma cranico è stato forte ma non grave da far preoccupare per la vita dell'uomo. Sono giunti sul posto i sanitari inviati dal 118 e il 56enne è stato portato in ospedale in codice giallo a Empoli. Come accade in questi casi, sul posto è intervenuto anche il personale della medicina del lavoro.