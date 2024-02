Incidente stradale lungo via Pistoiese, due feriti a Fucecchio

Incidente stradale questa mattina prima delle 7 lungo via Pistoiese-sr 436 a Fucecchio, la strada che attraversa la frazione di Botteghe. Secondo quanto appreso, nello scontro sarebbero rimaste ferite due persone, tra cui un 75enne. I vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti a supporto dei sanitari inviati dal 118, con le ambulanze della Misericordia di San Miniato Basso e della Pubblica assistenza di Montopoli. Una delle persone a bordo era rimasta infatti bloccata nell'abitacolo incidentato. Il trasferimento è avvenuto al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, non in gravi condizioni. Per i rilievi sul posto anche i carabinieri della locale stazione.