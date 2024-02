Massimo Poggesi nuovo presidente Fiarc Confesercenti Firenze

Massimo Poggesi è stato eletto Presidente provinciale Fiarc (Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio) Confesercenti, a seguito dell’assemblea elettiva svoltasi lunedì 26 febbraio.

Hanno partecipato all’assemblea numerosi rappresentanti della categoria oltre al Responsabile Nazionale Fiarc Fabio D’Onofrio, al Direttore Confesercenti Firenze Alberto Marini ed il nuovo responsabile Fiarc Firenze Giancarlo Uva. Massimo Poggesi è stato eletto in modo palese all’unanimità. Insieme al Presidente, la presidenza provinciale Fiarc sarà composta da: Curzio Ballerini, Sergio Bartoli, Claudio Calusti, Massimo Ciliberti, Andrea Fissi, Marco Lalli, Alessandro Pellegrini, Carmine Renzo, Barbara Ripi, Roberto Vignozzi, Lapo Mulinacci e Antonio Olivieri

Il neo Presidente Massimo Poggesi, nel suo discorso, ha ringraziato il suo predecessore Antonio Olivieri per il lavoro svolto per e a fianco della categoria nel corso degli anni.

Durante l’assemblea è emerso che i cambiamenti nel settore dell’intermediazione commerciale spingono la nostra Associazione verso una progettualità volta alla modifica delle norme esistenti, della contrattualistica, degli Accordi Economici, ponendo al centro dell’analisi e della proposta l’agente di commercio e la Fondazione Enasarco. Nell’ambito del rinnovo degli accordi economici collettivi di categoria le trattative con le altre organizzazioni rappresentative della categoria ha prodotto una proposta di piattaforma contrattuale moderna e all’altezza delle esigenze dei propri rappresentati.

“Per reggere il confronto con i grandi mutamenti nella professione, il rinnovo degli accordi economici collettivi sarà affiancato ad una incisiva iniziativa politico-sindacale per dare concretezza, anche rapidamente, - ha affermato Massimo Poggesi, Presidente provinciale Fiarc Confesercenti - ad alcune priorità prima tra tutte la riforma della Legge 204 che intervenga sull’annosa questione dell’attività di procacciamento e sulla formazione obbligatoria d’ingresso nonché l’istituzione dei crediti formativi.”

“Incentivare l’ingresso dei giovani nel mondo degli agenti di commercio, attraverso percorsi formativi e forme di sostenibilità economica che favoriscano le start up; questo salto di qualità sarà fondamentale per non rischiare un impoverimento della nostra categoria professionale. – ha concluso Poggesi - Sarà fondamentale, inoltre, individuare processi di internazionalizzazione della nostra professione; e sostenere gli imprenditori nel loro percorso professionale attraverso consulenze e servizi sviluppati ad hoc.”

“Importante appuntamento questo di Firenze. La nomina a Presidente della Fiarc fiorentina di un Agente importante per sensibilizzazione ai risultati ed esperienza sul campo come quella di Massimo Poggesi, - Responsabile Nazionale Fiarc Fabio D’Onofrio - sono il miglior segnale della vitalità, della coerenza, della continuità e della capacità rappresentativa di una categoria complessa come la nostra, all'interno di una importante organizzazione sindacale come quella fiorentina”.

Fonte: Ufficio Stampa