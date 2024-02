Mazzeo incontra la nuova console generale della Romania Laura Nicoleta Nasta

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha ricevuto mercoledì 28 febbraio a palazzo del Pegaso Laura Nicoleta Nasta, la nuova console generale della repubblica di Romania per la circoscrizione consolare che comprende Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Repubblica di San Marino.

Tanti i temi affrontati durante l’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità. Con il presidente Mazzeo e la console che si sono soffermati a lungo sulle possibilità di sviluppo economico tra i due Paesi, e tra la Toscana e la Romania. Particolare il riferimento al turismo, e alla possibilità di incrementare i collegamenti diretti tra l’Italia e la Romania anche in considerazione della nutrita comunità romena presente in Toscana, pari a circa 73mila persone.

La console, da circa un mese in Italia, ha dimostrato grande apprezzamento per la Toscana e per l’Italia e ha chiesto di poter organizzare nei prossimi mesi ulteriori occasioni di incontro finalizzate a capire quali possano essere i possibili sviluppi dal punto di vista economico e turistico. A conclusione dell’incontro il tradizionale scambio di doni con il presidente Mazzeo che ha consegnato alla console un crest della Regione Toscana.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale