Neonato portato via dall'ospedale senza regolari dimissioni: ricerche a Pisa

Ha preso il figlio appena nato ed è fuggito via dall'ospedale. A Pisa in queste ore è ricercato un uomo, padre del piccolo, che intorno alle 14 ha eluso la sorveglianza allontanandosi con il bambino. Secondo quanto emerso l'uomo e la madre del bambino stavano per incontrare gli assistenti sociali. Entrambi si trovavano nel reparto di neonatologia del Santa Chiara quando, nell'attesa dell'incontro, il padre ha preso il neonato fuggendo dall'ospedale e allontanandosi a bordo di una bicicletta, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Neonato portato via "di corsa dai genitori": la nota dell'ospedale

Secondo quanto spiegato in seguito dall'Aoup, Azienda ospedaliero universitaria pisana, il neonato "è stato portato via all'improvviso e di corsa dai genitori, che si sono allontanati con lui senza l'assenso dei sanitari e senza aspettare un incontro già pianificato in reparto per la gestione delle dimissioni". Da quanto emerso infatti anche la donna si sarebbe poi allontanata dall'ospedale. "Del fatto - si conclude la nota dell'Aoup - sono state avvertite le forze dell'ordine".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO