Piano strutturale intercomunale nell'Empolese, è possibile presentare le osservazioni

A partire da oggi, mercoledì 28 febbraio, e fino al 29 aprile 2024, tutti coloro che sono interessati possono presentare le osservazioni al Piano Strutturale Intercomunale, che vede coinvolti anche i Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino e Vinci, adottato nel corso della seduta del Consiglio comunale di Empoli del 18 dicembre 2023. E' possibile presentare le osservazioni, utilizzando e completando in ogni sua parte il modulo disponibile online sul sito web istituzionale del Comune di Empoli, cliccando su uno dei seguenti link: https://cloud.ldpgis.it/empoli/node/71 o https://www.comune.empoli.fi.it/piano-strutturale-intercomunale/attivita-partecipative.

Le osservazioni, anche quelle relative ai territori dei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino e Vinci, devono essere inoltrate per posta elettronica certificata, all'indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it, oppure in forma cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a Comune di Empoli, via G. del Papa n. 41 - 50053 Empoli (FI) con la causale "Osservazione al Piano Strutturale Intercomunale" oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Ufficio Protocollo del Comune di Empoli (via G. del Papa n. 41, piano terra) specificando che si tratta di "Osservazione al Piano Strutturale Intercomunale".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa