Ritiro referti ematici, grande novità a Empoli

Si ampliano le possibilità da domani giovedì 29 per i cittadini dell’empolese di ricevere i referti dei prelievi ematici grazie alla prima attivazione aziendale su Empoli del nuovo gestionale di laboratorio analisi unico per tutta la Asl Toscana centro. Tale attivazione è propedeutica al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di integrazione dei fascicoli sanitari regionali ovvero il nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0. che darà la possibilità di usufruire da ogni ambulatorio presente sul territorio nazionale, delle informazioni contenute nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (vaccinazioni, referti di radiologia, esenzioni). L’attività del nuovo sistema di gestione parte dal laboratorio analisi del San Giuseppe di Empoli, primo laboratorio di presidio ospedaliero nella Asl Toscana centro a essere interessato da questa modifica. A seguire saranno interessati dal nuovo sistema anche i laboratori degli ospedali di Prato e Pistoia e per ultimi quelli dei presidi ospedalieri della zona fiorentina.

Il primo effetto di questo passaggio sarà la possibilità di ritirare il referto anche allo sportello dei punti amministrativi Cup delle sedi territoriali presenti nei Comuni dell’empolese valdarno. Di fatto offrendo, a chi voglia ritirare il referto cartaceo allo sportello e rispetto alla precedente modalità (ritiro presso i tre ospedali di Empoli, Fucecchio e Empoli), una scelta più ampia, grazie alla capillarità dei presidi socio sanitari territoriali dell’empolese dove, anche senza delega, il referto da lunedì potrà essere ritirato nel presidio più vicino di residenza. L’adozione di un unico gestionale regionale consentirà una interoperabilità fra i vari laboratori analisi che permetterà ai cittadini di effettuare una più ampia tipologia di esami recandosi nell’abituale punto prelievi.

Il passaggio ha visto impegnate per mesi varie figure professionali coordinate da un Comitato Direttivo specificamente nominato. In questa delicata fase di avvio e messa a regime è stato attivato un presidio costante da parte dei professionisti che in questi mesi hanno lavorato al progetto. L’Azienda si scusa anticipatamente nel caso nei primi giorni dell’attivazione dovessero verificarsi attese più lunghe nei punti prelievi che saranno da imputare alla necessità di dover intervenire per sopperire a criticità non emerse in una prima fase di analisi e su cui l’impegno per la rapida risoluzione sarà massimo.

Naturalmente rimangono valide le altre modalità di ritiro. E’ possibile richiedere il ritiro on-line attraverso il Fascicolo Sanitario che può essere consultato e stampato da casa accedendo al link diretto della Regione Toscana (https://fascicolosanitario.regione.toscana.it/) con carta sanitaria elettronica attivata o credenziali SPID, il sistema di autenticazione che permette di accedere ai servizi online con un’identità digitale unica che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online da computer, tablet e smartphone. Le credenziali SPID sono rilasciate da uno dei soggetti abilitati denominati Identity Provider. Tutte le informazioni su dove e come chiedere le credenziali SPID sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid).

Il referto potrà essere visualizzato da casa in tempo reale anche scaricando gratuitamente sullo smartphone e tablet la APP Toscana Salute.

Si può richiedere, al momento dell’accettazione, l’invio presso il domicilio, nei tempi del servizio postale.

Rimane valido per chi voglia saltare la fila allo sportello amministrativo, anche l’utilizzo del TOTEM PuntoSì con Tessera Sanitaria attiva che permette di stampare il referto in autonomia.

Allo sportello è comunque possibile richiedere sempre una ristampa del referto. Si ricorda che la modalità prescelta dovrà essere comunicata al momento dell'accettazione.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa