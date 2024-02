Scopri Santa Croce, al via le visite speciali. C'è anche il Dantedì

Torna, con una nuova tappa che comprende venti visite speciali, il progetto Scopri Santa Croce, pensato per far conoscere, prima di tutto ai fiorentini, storie e segreti del complesso monumentale, rafforzando un legame identitario profondo con la comunità locale. Il progetto, che è promosso dall’Opera di Santa Croce con la Fondazione CR Firenze, è partito nell’ottobre 2022 e ha visto ad oggi un’ampia partecipazione.

Luogo di spiritualità e arte, tempio di memoria e storia dove si incontrano coloro che hanno reso grande l’Italia: nel complesso monumentale si integrano tante e diverse vocazioni che vengono raccontate attraverso gli appuntamenti di Scopri Santa Croce., Il nuovo ciclo di visite gratuite, venti in tutto su otto narrazioni diverse, si svolgerà nel mese di marzo e culminerà il sabato 23 e mercoledì 27 con il racconto della Pasqua attraverso le opere di Giorgio Vasari, Santi di Tito e altri artisti che nel Cinquecento hanno raffigurato le scene della vita di Cristo negli altari laterali della Basilica.

Il nuovo ciclo di visite prende il via sabato 2 con il percorso Grandi capolavori, grandi mecenati, mentre domenica 3 vengono proposti i Grandi a Santa Croce.

Il 25 marzo, giornata del Dantedì, è in programma una visita particolare che permette di riscoprire il legame indissolubile tra il Sommo Poeta e Santa Croce caratterizzato dal Cenotafio, il monumento che rappresenta il primo riconoscimento ufficiale della città di Firenze al Sommo Poeta. Assolutamente originale la proposta di visita dedicata ad Animali e creature fantastiche a Santa Croce, in programma per domenica 24 marzo.

Ogni visita offre l’opportunità di un’esperienza unica e costituisce un’occasione per recarsi per la prima volta, oppure per tornare, in Santa Croce. Il programma del mese di marzo è disponibile sul sito www.santacroceopera.it, la prenotazione è obbligatoria e si potrà effettuare dalle ore 15 di domani 29 marzo attraverso il sistema di biglietteria online. Le visite sono gratuite, è richiesto il pagamento del biglietto di ingresso al complesso monumentale (gratuito per i residenti nel Comune di Firenze).

IL PROGRAMMA

Grandi capolavori, grandi mecenati

Sabato 2 marzo (ore 14.30 e ore 16)

Grandi a Santa Croce

Domenica 3 marzo (ore 14.30 e ore 16)

Sabato 16 marzo (ore 14.30 e ore 16)

Santi e devoti a Santa Croce

Sabato 9 marzo (ore 14.30 e ore 16)

Ricchezza e povertà, banchieri e santi

Domenica10 marzo (ore 14.30 e ore 16)

La potenza delle immagini: il messaggio di Francesco

Domenica 17 marzo (ore 14.30 e ore 16)

Una Pasqua nell’arte

Sabato 23 marzo (ore 14.30 e ore 16)

Mercoledì 27 marzo (ore 14.30 e ore 16)

Animali e creature fantastiche a Santa Croce

Domenica 24 marzo (ore 14.30 e ore 16)

Dante e Santa Croce

Fonte: Ufficio Stampa