Trovato a spacciare vicino la scuola, arrestato a Cascina

Un 43enne tunisino è stato arrestato dalla guardia di finanza di Pisa a Cascina, nei pressi di una via del centro vicina a una scuola. I finanzieri lo hanno scorto mentre cedeva una dose di eroina a un uomo italiano del luogo. Con l'intervento di finanza e dei cani Frazy e Delphy sono state trovate altre 10 dosi di cocaina, una di hashish e 5 di eroina, tutto posto sotto sequestro assieme a contanti e un cellulare.

Nella casa dell'uomo sono stati trovati altri materiali per confezionare e rivendere le dosi. In tutto la droga avrebbe fruttato oltre mille euro dalla vendita al dettaglio. L'uomo è stato arrestato per spaccio e detenzione di stupefacente, oltre alla denuncia perché irregolare in italia. Dalla convalida per direttissima è stato disposto l'obbligo di dimora e di firma.

Dall’inizio dell’anno l’attività svolta dal Comando Provinciale di Pisa ha permesso, inoltre, di sequestrare circa 150 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, eroina, hashish e marijuana e di segnalare alla prefettura 24 persone.