I carabinieri di Pontedera hanno denunciato una persona in stato di libertà, sorpresa con stupefacenti durante un normale servizio di controllo mirato alla prevenzione dei reati legati agli stupefacenti. Durante i controlli presso lo scalo ferroviario locale, hanno identificato e perquisito un individuo trovato in possesso di oltre 32 grammi di hashish. Dopo le procedure standard, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.