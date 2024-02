"Accesso agli atti verso Alia, Tar accoglie l'anticipazione dell'udienza"

Una buona notizia per tutta la Città e tutti i Comuni. Il TAR ha accolto l'istanza di anticipazione dell'udienza presentata dal nostro Avvocato (che ringraziamo!).

Il 4 aprile si dovrebbe esaminare la contestazione che abbiamo mosso ad ALIA: in questi anni di consiliatura ha infatti sistematicamente negato le nostre richieste di accesso agli atti, sollevando anche dei dubbi sul ruolo del Comune di Firenze in quanto tale.

Abbiamo scelto di compiere questo gesto come azione politica, avendo tentato in precedenza ogni altra strada istituzionale, per quasi 5 anni. Per questo la copertura delle spese legali vogliamo che passi da una campagna di raccolta fondi, che devolveremo a Medicina Democratica in caso di vittoria con rimborso economico, per le campagne che contrastano le morti sul lavoro. In pochi giorni abbiamo già ricevuto 770 euro di sottoscrizioni attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso e stiamo organizzando appuntamenti per spiegare meglio le ragioni delle nostre posizioni su TARI, servizi ambientali e multiutility.

Ricordiamo il link per poterci sostenere: https://www.produzionidalbasso.com/project/apriamo-firenze-costringiamo-alia-a-condividere-gli-atti/

Fonte: Ufficio Stampa