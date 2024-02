Cambia viabilità per due mesi via della Bastia

Con ordinanza 96 del giorno 27 febbraio 2024 saranno adottate alcune modifiche di viabilità in via della Bastia, nel tratto in corrispondenza del numero civico 10. I provvedimenti riguarderanno la sosta e il transito per permettere l’attività di montaggio ponteggio e allestimento area di cantiere. Le lavorazioni si svolgeranno in due fasi consecutive, la prima delle quali richiede la chiusura di quel tratto di via Bastia per un periodo di cinque giorni continui.

NEL DETTAGLIO – Dalle 8 del giorno 4 marzo 2024 alle 18 del giorno 24 maggio 2024, in via della Bastia, tratto all’altezza del civico 10, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Mentre nel periodo compreso dal giorno 4 marzo 2024 al giorno 8 marzo 2024, dalle 7 alle 18, sempre in via della Bastia ma nel tratto compreso tra i civici 10 e 14, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei: divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, residenti, frontisti e mezzi di pubblico soccorso. Durante la chiusura della strada dovrà sempre essere consentito in condizioni di sicurezza l’accesso alle proprietà da parte dei residenti e dei mezzi di pubblico soccorso.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa