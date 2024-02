Completato nuovo marciapiede in via XXVI Luglio a Certaldo

Dopo giorni di lavori, è stato completato il nuovo marciapiede in Via XXVI Luglio a Certaldo, situato dietro alla stazione ferroviaria. L’intervento è stato realizzato con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza dei pedoni e migliorare la viabilità in una zona particolarmente delicata.

L'operazione ha visto la sostituzione dei vecchi parapedonali gialli, alcuni dei quali erano risultati sconnessi, con un marciapiede completamente nuovo e dalle dimensioni variabili, adeguatamente progettato per integrarsi con la struttura preesistente. La scelta di rimuovere i parapedonali è stata motivata dalla necessità di creare una soluzione più efficiente e sicura per i pedoni, eliminando potenziali ostacoli e migliorando l'accessibilità.

Il punto in cui è stato realizzato il nuovo marciapiede è particolarmente delicato, trovandosi tra il corso del torrente Agliena e la ferrovia. La sua realizzazione ha richiesto quindi una pianificazione attenta e una progettazione precisa, al fine di garantire la massima sicurezza della struttura.

“L'importanza di questo intervento va oltre il semplice miglioramento estetico e funzionale del territorio – chiarisce il sindaco Giacomo Cucini -. Si tratta di un investimento nella sicurezza e nel benessere dei cittadini, che potranno ora attraversare la zona con maggiore tranquillità e senza rischi. Anche questo, oltre al lavoro di rigenerazione che stiamo portando avanti nel centro urbano, all’ex stamperia, agli hangar e in altri luoghi cruciali, rientra nella nostra visione di una Certaldo più sicura, funzionale e accogliente per tutti i cittadini”.

Fonte: Comune di Certaldo