Da Max Pezzali a Steve Tyler: cimeli dei musicisti all'asta per gli alluvionati di Prato

Sarà un’asta all’insegna della grande musica, quella che si terrà il 2 marzo per raccogliere fondi a favore del Comitato Pro emergenze Città di Prato onlus, a seguito dell'alluvione che ha colpito la città i primi giorni di novembre.

Intitolata 'Insieme per Prato' e organizzata dall'azienda Paoletti Guitars, l’asta mette in palio una ventina di oggetti personali e cimeli firmati da grandi nomi della musica italiana e internazionale, tra cui un giubbotto del 1992 appartenuto a Max Pezzali degli 883, una chitarra autografata da Luciano Ligabue, due microfoni usati da Elisa, plettri appartenuti Steve Tyler degli Aerosmith e Robby Krieger dei The Doors, nonché una bottiglia di vino della tenuta Il Palagio autografata da Sting.

L’asta si terrà a partire dalle 16 nel salone consiliare del palazzo comunale di Prato e sarà possibile partecipare anche collegandosi online.