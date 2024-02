Ferrovia Empoli-Siena, FI: "Raddoppio e elettrificazione della tratta"

Comprendiamo le legittime preoccupazioni del comitato dei pendolari del'Empolese-Valdelsa, ma i ritardi, le cancellazioni, le modifiche di percorso, che quotidianamente si verificano, sulla ferrovia Empoli-Siena, sono dovuti sostanzialmente a quaranta lunghi anni di mancati investimenti, da parte di una regione Toscana, che ha sempre considerato questa linea complementare e non come un'arteria vitale dell'Empolese-Valdelsa ,capace di far uscire una città come Siena che è sostanzialmente isolata dal resto della rete ferroviaria nazionale.

Una linea che è a binario un per lunghi tratti e su cui circolano ancora le locomotrici d445 e le carrozze mdve e mdvc entrambi progetti degli anni ottanta e che inevitabilmente risentono dei segni del tempo.

Se in occasione delle prossime occasione delle prossime elezioni comunali del giugno prossimo avremmo occasione di governare questo territorio, daremo seguito al progetto già approvato che prevede 230 milioni per il raddoppio e la velocizzazione di tutta la tratta da Empoli-Siena e 100 milioni per la sua elettrificazione.

Si proceda anche come promesso, alla completa sostituzione dei mezzi obsoleti con i nuovi treni ibridi Htr 312 blues, inclusi quelli che non sono utilizzati su altre linee come la Faentina

Noi riteniamo infatti che per far uscire dal torpore un'area come la nostra non vi sia altro modo che lo sviluppo e il potenziamento di questa arteria ferroviaria, per cui sollecitiamo insieme agli altri colleghi del centro-destra la regione Toscana, affinché faccia seguire alle parole, ai progetti, ai dibattiti i fatti.

Intanto per mitigare i disagi vogliamo riprendere la nostra battaglia sul pegaso metropolitano in quanto non è possibile che all'interno di una provincia ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. La regione aveva promesso di trovare su nostra sollecitazione le risorse, per far prendere il biglietto prezzi scontati anche ai cittadini dell'Empolese Valdelsa, ma come al solito parole, parole, parole e zero fatti; noi se a giugno governeremo questi territori diremo meno parole, faremo più fatti.

Diego Crocetti(Coordinato Forza Italia Capraia e Limite)

Giuseppe Romano(Capogruppo Forza Italia Empolese-Valdelsa)