Buongiorno oggi propongo una ricetta che ho trovato su una rivista di cucina Sigma e mi è piaciuta molto. Mi piace ancora comprare riviste di cucina nonostante il web è ricco di siti e video di ricette. Ma io sono rimasta alla vecchia maniera mi piace sfogliare la rivista.

Questa è una ricetta sfiziosa che possiamo gustare davanti al nostro programma preferito in TV oppure in una bella serata con i propri amici o familiari per tante risate e chiacchiere.

Un finger food molto buono con guacamole di piselli e avocado e chips di polenta.

Stamani con Cristina parlavamo del peperoncino Jalapeño che è tipico del Sud America e non è come pensavamo piccante, se non lo trovate vanno benissimo i friggitelli, o altri peperoncini che possiamo cucinare e non sono piccanti.

Il peperoncino Jalapeño è utilizzato per la preparazione di molte ricette come in questa per preparare il guacamole, ma potete utilizzarlo anche per le grigliate di carne e pesce, con minestre di verdure e legumi, con i formaggi freschi al gazpacho. Potete anche optare per una vinagrette preparata con il Jalapeño e utilizzarla con il pesce e molluschi.

Possiamo abbinarlo in polvere per creare dolci con il cioccolato e le bacche di vaniglia.

Vi riporto una ricetta di Giallo Zafferano per una pausa al caffè aromatizzato con il peperoncino:

ricette.giallozafferano.it/Caffe-con-cioccolato-peperoncino-e-vaniglia.html

Guacamole di piselli e avocado con chips di polenta

Ingredienti per 4 persone

Per il guacamole:

2 avocado medi maturi

100 gr di piselli se possibile freschi già puliti (vanno bene anche surgelati)

2 peperoncini Jalapeño ( se non lo trovate vanno bene anche i friggitelli)

2 cucchiai di coriandolo tritato

2 scalogni

1 lime non trattato (succo e scorza)

Sale e pepe

Per le chips:

Olio extravergine di oliva

100 gr di farina di mais per polenta

400 ml di acqua

Sale e pepe

Preparazione:

iniziamo dalle chips: versate a pioggia la farina per polenta istantanea in una casseruola con l’acqua salata e mescolate continuamente con una frusta. Abbassate la fiamma e cuocete seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. Quando la polenta sarà pronta stendetela tra due fogli di carta forno con il mattarello in uno strato sottilissimo. Suddividetela in due teglie, condite con olio, sale, pepe e cuocete separatamente nel forno già caldo a 180 gradi per 15-20 minuti o fino a quando la polenta risulterà asciutta e croccante. Tagliatela per ottenere delle chips. Preparate il guacamole, sbollentate i piselli in acqua salata per 5 minuti, scolateli e raffreddateli sotto l’acqua corrente, lavate un peperoncino e aiutandovi con una pinza, passatelo sopra alla fiamma del fornello fino a bruciare la buccia. Chiudetelo in un sacchetto per alimenti e attendete 15 minuti. Pelatelo e mondatelo. Trasferitelo nel mixer insieme ai piselli, al peperoncino rimasto mondato, al coriandolo e agli scalogni. Frullate fino ad ottenere un composto fine ma ancora un po’ grossolano. In una ciotola riunite la polpa dell’avocado tagliata a dadini, la purea di piselli, la scorza e il succo del lime, sale e pepe. Schiacciate con i rebbi di una forchetta e amalgamate. Aggiustate di sale e se necessario, unite altro succo di lime. Servite il guacamole subito insieme alle chips di polenta.

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.