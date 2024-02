Incarico rinnovato a un medico di famiglia di San Miniato, ma la burocrazia complica la vita ai pazienti

Un messaggio inviato in automatico dall'Asl Toscana Centro per la fine dell'incarico provvisorio di un medico di famiglia ha gettato 1.500 pazienti nel caos. Questo perché il dottore in questione finisce sì l'incarico provvisorio, ma conseguentemente partirà l'incarico definitivo sempre nella stessa sede con gli stessi pazienti.

Parliamo del dottor Francesco Mori, medico di famiglia di San Miniato, che da domani, 1 marzo, avrà l'incarico stabile nella stessa sede. Però per farlo la procedura non è automatica: è come se cessasse l'incarico oggi, ultimo giorno di febbraio, per riprenderlo nel primo giorno di marzo. Dunque i pazienti che finora sono in cura da lui (1.500 circa, passati dopo il pensionamento del dottor Viviani) dovranno confermare, se lo vogliono, il dottore, altrimenti cambiarlo.

Ma non possono ancora farlo. Deve scadere l'incarico necessariamente, quindi da domani la procedura (che trovate qui) sarà disponibile, trovando tra le scelte anche il dottor Mori.

Da domani il medico svolgerà regolarmente l'attività presso gli ambulatori della Misericordia di San Miniato Basso e della Misericordia di San Miniato.