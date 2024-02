Morti nel cantiere, qual è il problema principale? Il sondaggio di questa settimana

La tragedia nel cantiere di via Mariti a Firenze ha sconvolto la comunità toscana e l'Italia intera, soprattutto venendo a conoscere le ipotesi che hanno portato al crollo che ha causato 3 feriti e 5 morti. Oltre alla presenza di lavoratori non in regola all'interno del cantiere, vi era un numero importante di aziende in subappalto a gestire il cantiere per il nuovo supermercato. Due di queste non si sarebbero parlate nei lavori per il pilone che poi ha ceduto. Sarebbe stata data una gittata di cemento da una di queste ditte mentre l'altra non aveva ancora fissato il pilone in sicurezza.

Su questo e su tutti gli altri temi che sono venuti fuori dal dibattito nazionale, gonews.it lancia il dibattito di questa settimana. Per tragedie come questa, qual è il problema principale? Tre le ipotesi che lanciamo: la corsa al ribasso sui costi, i lavoratori non in sicurezza, i subappalti.

Ovviamente il sondaggio deve essere una base per ampliare il dibattito e discutere su un problema che ad oggi non ha soluzione, e provoca morti sia in grandi cantieri come quello di Firenze che in piccole realtà di provincia.

Potete votare il sondaggio fino alle 13 del 7 marzo prossimo.