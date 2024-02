"Riqualificazione stazione presa in giro di Franconi": l'attacco di Bagnoli (Cdx)

“La tanto sbandierata riqualificazione del quartiere stazione a Pontedera si rivela una vera e propria presa in giro orchestrata in chiave elettorale dall'amministrazione Franconi. Il progetto di spostamento del terminal dei bus extraurbani, infatti, è stato rimandato talmente tante volte da far raddoppiare oggi i costi dell'opera. Risorse finanziarie che avrebbero potuto essere utilizzate per concludere le numerose opere fatiscenti e trascurate come la Biblio Gronchi o l’Atelier della Robotica”.

Lo sottolinea Matteo Bagnoli candidato a sindaco per Pontedera in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.

“Ma il fallimento sulle opere pubbliche non finisce qui – aggiunge Bagnoli. - Franconi, nei suoi pomposi proclami, tralascia di menzionare un dettaglio cruciale riguardante la tanto decantata nuova Caserma dei Carabinieri. Si dimentica di specificare che i fondi per il progetto non ci sono. Metà dei 6 milioni di euro necessari dovrebbero provenire dalla vendita dell'immobile ex Corridoni e del centro Cirri. Tuttavia, le aste per queste proprietà continuano ad andare deserte, una dietro l’altra.

E non dimentichiamoci che inizialmente la costruzione della Caserma era stata promessa per l'attuale legislatura, per poi essere rinviata almeno fino al 2025” conclude Bagnoli.