Savino Del Bene sconfitta: addio alla CEV Champions League

Lo storico approdo alle semifinali della CEV Champions League sfugge ancora alla Savino Del Bene Volley che, nella gara di ritorno dei quarti di finale, non è riuscita a ribaltare la sconfitta al tie break subita una settimana fa in Turchia e anzi, tra le mura amiche di Palazzo Wanny, ha incassato una nuova sconfitta al quinto set.

Un K.O. che pone fine alla campagna europea della Savino Del Bene Volley, eliminata da un Eczacıbaşı che la squadra di Barbolini aveva superato due volte nelle sfide della fase a gironi, ma che è riuscito a centrare due vittorie su due negli scontri ad eliminazione diretta.

C'è rammarico per la Savino Del Bene Volley, che si è aggiudicata la battaglia dei muri per 14-9, quella degli ace per 13-3 ed ha fatto registrare anche migliori numeri in ricezione, ma nonostante una prestazione sicuramente migliore rispetto a quella offerta nella sfida d'andata disputata una settimana fa in Turchia, si è comunque dovuta inchinare dopo due ore e diciassette minuti di gioco.

La squadra di Barbolini non è riuscita a conquistare il primo set e, dopo essere arrivata in vantaggio sul 23-18, si è vista sconfitta 25-27 ai vantaggi. Nella seconda frazione di gioco la Savino Del Bene Volley ha poi messo in campo la giusta reazione, imponendosi 25-20.

Nel terzo set la formazione scandiccese ha vinto nuovamente e con un 25-18 si è portata al comando per 2-1 nel conto dei set. La formazione di Barbolini è sembrata in grado di aggiudicarsi la sfida nel corso del quarta frazione ma, dopo essere stata in vantaggio per larghi tratti, è stata acciuffata sul 17-17 e superata fino al 22-25 in favore di Eczacibaşi.

La gara si è così prolungata fino al tie break, una quinta frazione nella quale l'Eczacibaşi è partita subito benissimo, portandosi in vantaggio per 1-4 per poi presentarsi avanti 6-8 al cambio campo. La squadra turca ha infine ultimato l'opera conquistando il set per 12-15 e la gara per tre set a due.

MVP e top scorer dell'incontro una Boskovic da 29 punti, fondamentale per il successo dell' Eczacibaşi. Nelle fila della Savino Del Bene Volley le migliori marcatrici sono state invece Antropova e Zhu Ting, protagoniste entrambe di 19 punti realizzati.

Estromessa dalla Champions League la Savino Del Bene Volley sarà adesso impegnata solamente in campionato, con la formazione di Barbolini che cercherà nelle prossime gare di riportarsi al terzo posto in classifica.

La rincorsa alla terza piazza in Serie A1 per la formazione scandiccese ricomincerà domenica nella gara in casa della Reale Mutua Fenera Chieri.

Fonte: Ufficio Stampa