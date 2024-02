Sequestro di 1 milione di prodotti contraffatti in tre aziende di Prato

Sequestro di quasi 1 milione di articoli (920mila nello specifico) non in regola, con marchi contrafatti o pericolosi per la salute pubblica. La guardia di finanza di Prato ha agito in seguito ai controlli in tre aziende di zona.

In particolare sono stati sequestrati 337.200 prodotti contraffatti, 552.400 integratori alimentari non rispondenti ai requisiti normativi mentre 30.750 articoli erano privi dei requisiti di conformità e sicurezza. Il valore commerciale complessivo della merce sottoposta a sequestro ammonta a oltre 400.000 euro.

È stata fatta anche una denuncia per contraffazione, un'azienda è stata segnalata alla Camera di Commercio per le violazioni e una alla Regione per le violazioni sugli integratori alimentari.