L'empolese Sofia Tonelli in gara per la Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Baku

Non sta nella pelle Sofia Tonelli, classe 2007, ai box di partenza per la sua prima Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica. La competizione si svolgerà a Baku in Azerbaigian dal 7 al 10 marzo 2024 dove si contenderanno la vittoria le migliori ginnaste del mondo.

La giovane campionessa è originaria da Empoli. Si allena da quasi due anni all’ Accademia Internazionale di Ginnastica Artistica di Brescia e a dicembre 2023 è giunta la medaglia d’oro e il titolo di Campionessa Italiana senior 1 nel Campionato Gold della Federazione Ginnastica d’Italia.

Una grande emozione e tanto orgoglio in casa Saltavanti Empoli per la giovane atleta alla sua prima convocazione internazionale con il body tricolore. Una determinazione, la sua, che l'ha portata a raggiungere grandi traguardi grazie al coraggio e alla sicurezza di sé. Perché, come ama citare, "ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare".

E adesso, tutta Empoli tifa Sofia!