Una, nessuna, centomila: un mese di eventi per l'8 marzo

L'8 marzo a Montopoli si declina in un calendario lungo più di un mese. Tanti eventi organizzati in collaborazione con altrettante realtà del territorio, un cartellone dedicato a tutte le donne che lottano “Una, nessuna, centomila”. Si comincia sabato 2 marzo alle 21.15 con lo spettacolo “La valigia dei ricordi” organizzato dalla compagnia teatrale No, grazie! Sul palco del teatro Terreni di Capanne ci saranno le attrici del laboratorio di teatro over 65. Doppio appuntamento per l'8 marzo: il circolo Arci Torre Giulia ospita una cena con intrattenimento musicale delle Note Vaganti mentre a Capanne andrà in scena “Perché il fuoco non muore” della compagnia No, Grazie! Il giorno successivo, sabato 9 marzo, ci sarà l'inaugurazione della mostra “Donna: radici e viaggio” un percorso tra la scultura ceramica di Michela Minotti, appuntamento alle 10 in sala Nazzi. La sera alle 19.30 ci sarà l'aperipasta e lo spettacolo teatrale “Italia Donati” dell'associazione culturale Il Gabbiano al circolo Arci Tom Benetollo, mentre al circolo Endas di Castel del Bosco ci sarà l'evento “Non solo 8 marzo... anche domani!” una cena di beneficenza a sostegno dei progetti dell'associazione Geniali.

«Il nostro impegno – spiegano la vicesindaca Linda Vanni e l'assessora alla cultura Cristina Scali – è stato quello di coinvolgere le tante realtà presenti sul territorio per comporre insieme un unico grande cartellone di eventi che abbiano come protagoniste le donne. Siamo molto soddisfatte di poter presentare ai cittadini e alle cittadine una così grande varietà di eventi che tocca tutte le frazioni del comune».

Giovedì 14 marzo appuntamento con “Una rosa per rosa” alle 21 in sala Pio XII un omaggio a Rosa Belistreri a cura dell'associazione culturale Arco di Castruccio. Sabato 16 marzo la Pubblica Assistenza di Capanne organizza una camminata nei luoghi delle donne con ritrovo alle 14.30. Nel pomeriggio, alle 17, l'appuntamento è all'Antiquarium di Marti con un approfondimento della figura femminile nel Medioevo. Alessia Bertini presenterà la sua tesi sull'argomento e a seguire le donne del Circolo santo Stefano insieme a Lisetta Rabai illustreranno alcuni bellissimi abiti medievali.

«Uno degli appuntamenti a cui teniamo di più – continuano – è quello del 17 marzo con il pranzo in rosa sotto la torre di San Matteo. Saranno allestiti dei tavoli nel cuore di Montopoli dove, a partire dalle 12, ognuno potrà mangiare ciò che si è portato da casa oppure prenotare un lunch box nelle attività del centro. L'importante è che ognuno indossi qualcosa di rosa. Una riformulazione delle celebri cene in bianco per continuare un mese di omaggio alle donne. Durante il pranzo sarà presentata la ristampa del volume “Ti racconto una donna” che raccoglie le storie di molti personaggi femminili della storia di Montopoli. Ringraziamo le tante persone che hanno collaborato alla stesura del calendario e ai tanti che vorranno partecipare a questi eventi».

Venerdì 22 marzo alle 19.30 a villa Majnoni a Marti, Martinfiera organizza una pizzata e una serata dedicata alle figure femminili martigiane. Doppia inaugurazione per sabato 23 marzo. Alle 11 il Comune ricorda Margherita Hack intitolandole la nuova piazza nella zona industriale di Capanne, mentre alle 16 la Misericordia inaugura il centro di ascolto donne in difficoltà nei locali restaurati e dedicati alla memoria di Varo Tinghi. Inaugurazione della panchina lilla, per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare domenica 24 marzo a San Romano alle 10.30. Il calendario di appuntamenti si conclude il 14 aprile con la Camminata in rosa organizzata dal museo civico di Montopoli per condurre i partecipanti in una visita guidata ai siti archeologici di Castel del Bosco. Durante tutto il mese di marzo sarà allestito in biblioteca un angolo di libri dedicato alla giornata internazionale dei diritti delle donne. Da lunedì 4 marzo sarà possibile inoltre ritirare i pass rosa per usufruire dei nuovi posteggi realizzati sull'intero territorio comunale.