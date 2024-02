Vede i finanzieri, getta la droga dal finestrino: arrestato

Appena visti i finanzieri, ha messo in moto e lanciato un involucro dal finestrino. Un uomo è stato arrestato a Pian d'Alma, vicino Follonica, dalla guardia di finanza: nell'involucro erano presenti duecento grammi di hashish.

L'auto era ferma in una piazzola. Le fiamme gialle si sono insospettite e sono andate a vedere. L'uomo alla guida, visti i militari, ha deciso di ripartire in modo repentino gettando per strada l'hashish.

Poi è stato fermato e controllato. Aveva a bordo cinque grammi e mezzo di cocaina oltre a diverse centinaia di euro in contanti. Per questo è stato arrestato, ora è ai domiciliari.