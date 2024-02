Zls, Pd: "Governo mantenga le promesse e sblocchi decreti attuativi"

“Per i decreti attuativi sulla Zls non ci resta che rivolgerci a ‘Chi l'ha visto’. Le roboanti promesse degli esponenti della destra al convegno dell'Autorità Portuale di Livorno si stanno rivelando parole al vento. Al momento quelle che circolano sono ancora e soltanto bozze. Ma se questo vi sembra incredibile non avete ancora saputo quello che è accaduto in Parlamento. Nelle scorse ore, infatti, i parlamentari del PD hanno presentato un atto nel quale si impegnava il Governo a procedere con sollecitudine proprio all'emanazione, senza ulteriori rinvii, dei decreti attuativi per l'istituzione delle Zone Logistiche Semplificate a Ravenna, Civitavecchia, Livorno, Genova, Spezia, Trieste, Venezia, e Ancona e consentendo, in tempi rapidi, l'insediamento del Comitato d'indirizzo, al fine di garantire l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella Zona Logistica Semplificata, nonché la promozione dell'area verso i potenziali investitori internazionali. E sapete come hanno votato i partiti di Governo? Hanno votato contro!

Quello che si sta verificando è dunque un vero e proprio cortocircuito politico che evidenzia lo stato di confusione nel quale si trovano Governo. Una maggioranza che rischia di vedere la propria credibilità sciogliersi come neve al sole. Un po' come le promesse del viceministro Rixi che, come un Babbo Natale fuori stagione, ha assicurato l'arrivo di centinaia e centinaia di milioni per le connessioni ferroviarie. Purtroppo, al momento, l'unica cosa certa e concreta è il taglio dei finanziamenti che erano previsti per Livorno e per le connessioni tra porto ed interporto. E non sarà la partecipazione ad un convegno a cambiare le carte in tavola. Noi attendiamo come per la Zls fatti concreti, tutto il resto sono solo chiacchiere e promesse elettorali, ovvero tutto quello che non serve nè ai territori e neanche alle imprese. Ma diciamo anche subito che saremo i primi a gioire se, nei prossimi giorni, dovessero finalmente arrivare novità ed atti concreti. Un risultato che sentiremo come nostro e che rivendicheremo, visto l'impegno messo per sollecitare il Governo nazionale a sbloccare un iter fermo da ormai troppo tempo”. Così Francesco Gazzetti, consigliere regionale e responsabile infrastrutture del Pd toscano e Marco Simiani, deputato Pd.

Fonte: Ufficio Stampa