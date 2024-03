A Firenze una gara nazionale di orienteering

L'appuntamento è per domenica prossima, 3 marzo, alla palestra San Niccolò di via San Miniato. Da qui, alle 10, partirà una gara regionale di orienteering organizzata da Orienteering Firenze.

Questa disciplina sportiva è nata all’inizio del XX secolo nei paesi scandinavi ed è in forte crescita nel mondo. Si tratta di una gara a libero percorso, a cronometro individuale, durante la quale gli atleti devono individuare su una carta topografica, fornita al momento del via, l’itinerario più veloce per raggiungere una serie di punti di controllo (chiamanti 'lanterne) sistemati all’interno di un territorio, senza smarrirsi e con l’aiuto esclusivo di una bussola e di una cartina topografica molto dettagliata a scala ridotta (da 1:4.000 a 1:15.000) che contiene particolari del luogo da percorrere.

Si tratta uno sport adatto a tutti: i partecipanti hanno età molto diverse tra loro, dai 10 anni agli over 65. Alla gara di domenica prossima, che si svolgerà nel centro storico, parteciperanno circa 200 persone. "L'orienteering - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - è un ottimo modo di coniugare la scoperta dell'ambiente che ci circonda, e di zone della città sconosciute, con uno sport che valorizza il territorio".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa