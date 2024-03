Concorso di composizione "Ferruccio Busoni", al via le iscrizioni

Il 2024 segna il primo centenario dalla morte del compositore Ferruccio Busoni (Empoli, 1866 – Berlino, 1924), ritenuto uno dei massimi pianisti della storia, e una figura fondamentale in ambito compositivo, teorico e intellettuale, nel passaggio del pensiero estetico tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. Nell’anno delle celebrazioni busoniane, il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, bandisce la seconda edizione del Concorso Internazionale di Composizione “Ferruccio Busoni” con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e dei soci fondatori Città Metropolitana di Firenze e Comune di Empoli.

FOCUS - Il Concorso è riservato a composizioni di brani originali e inediti, è finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione di nuovi talenti nell’ambito della scrittura musicale e per offrire un’occasione di confronto ai giovani musicisti. La partecipazione è aperta a compositori e compositrici, senza limiti di età e nazionalità. Il termine per le iscrizioni è il 30 aprile 2024. I candidati dovranno sottoporre al giudizio della commissione una composizione per un’orchestra composta da un massimo di: 10 Violini primi, 8 Violini secondi, 7 Viole, 6 Violoncelli, 3 Contrabbassi, 2 Flauti, 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Fagotti, 4 Corni, 2 Trombe, 1 Trombone, 1 Tuba, 1 Timpano, 1 Percussione, 1 Arpa per la durata massima di 10 minuti.

FASI – Le composizioni devono pervenire complete alla segreteria del Centro Busoni entro e non oltre il 1° giugno 2024. L’esame delle composizioni da parte della Commissione avverrà entro il 20 giugno 2024. La Commissione, presieduta e composta da personalità di rilievo nell’ambito musicale e musicologico internazionale, valuterà le composizioni presentate e selezionerà un numero massimo di tre finalisti. L’ammissione alla fase finale del Concorso sarà comunicata ai concorrenti entro e non oltre il 22 giugno 2024.

EVENTO CONCLUSIVO - I finalisti del Concorso parteciperanno all’evento ufficiale di premiazione, che si terrà a Empoli, in piazza Farinata degli Uberti, venerdì 19 luglio 2024. I tre brani vincitori della fase eliminatoria del concorso saranno eseguiti pubblicamente durante la premiazione. Le esecuzioni saranno affidate alla European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni”, un ensemble strumentale sinfonico selezionato per l’occasione e diretto dal Maestro Sergio Alapont.

PREMI - Il compositore primo classificato riceverà 3.000 euro, il secondo 1.500 euro e il terzo 500 euro. Il brano che otterrà il primo premio sarà pubblicato da Edizioni SZ Sugar mentre uno dei brani finalisti otterrà il premio del pubblico.

Maggiori informazioni, regolamento e scheda di iscrizione sono consultabili nella sezione dedicata sul sito del Centro Busoni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa