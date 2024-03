Elezioni Barberino Tavarnelle, Baroncelli si ricandida

“Aver contribuito alla nascita del comune di Barberino Tavarnelle, che fonde e intreccia le migliori qualità e le risorse di una comunità che è sempre stata unita, come attesta e documenta la storia millenaria che la caratterizza, è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Sento forte l’affetto della comunità intorno a me e, ringraziando le concittadine e i concittadini, vorrei dare seguito a questo percorso, continuare a cullare e nutrire questa nuova creatura scaturita dalla collaborazione e dalla reale radice storica e culturale del nostro territorio dando ancora una volta la mia piena disponibilità a far germogliare le tante progettazioni, messe in campo molte delle quali in fase di ultimazione realizzate con le risorse derivate da contributi comunali, regionali e statali”.

All'origine delle motivazioni di una nuova candidatura espressa dal sindaco David Baroncelli c'è la responsabilità di un progetto di comunità cui il primo cittadino vuole dare gas anche grazie agli investimenti realizzati e ai fondi stanziati che equivalgono complessivamente a 30milioni di euro, ottenuti anche in virtù del processo di riunificazione dei due enti Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa.

L'obiettivo del sindaco è quello di portare innovazione e sostenere il percorso di cambiamento di un territorio sostenibile, sempre più attento alle politiche di tutela e valorizzazione ambientale, che vuole rafforzare le alleanze non soltanto con il Chianti fiorentino e senese, con il quale c'è da tempo un percorso di collaborazione e condivisione di obiettivi e linee programmatiche, ma anche con l'area della Valdelsa e la Città metropolitana di Firenze.

“Voglio intraprendere questa nuova avventura nel segno della continuità - insiste - senza tuttavia rinunciare ad introdurre un vento nuovo che profumi di lavoro, diritti, opportunità per i giovani, stimolare e favorire occasioni di attrattività economica nel nostro comune dove insistono due delle più ampie aree artigianali industriali della Toscana". Gli investimenti realizzati nel corso dei cinque anni hanno toccato i capisaldi del programma di mandato tra i quali l'edilizia scolastica, la cultura e il dissesto idrogeologico come tante sono state le azioni di miglioramento, adeguamento messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi pubblici e delle viabilità nelle frazioni del comune di Barberino Tavarnelle.

"Nell'ottica di un territorio che allarga, in una forma sempre più strutturata e organica, le sue collaborazioni e le sue sinergie con i vicini di casa, i soggetti istituzionali, il tessuto associativo, la comunità tutta - precisa il sindaco - l'obiettivo è quello di continuare a lavorare sulla realizzazione di un modello civico che abbia a cuore la crescita stessa del territorio e lo sviluppo di temi legati all'ambiente, alla cultura, alla scuola, alla riduzione delle disuguaglianze, al lavoro e all'inclusione sociale”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino