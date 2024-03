Fabbriche Aperte, gli studenti del Cattaneo in visita alla FGL International

È ripartito ieri, 29 febbraio, da FGL International il progetto Fabbriche Aperte 2024 al quale il Gruppo Lapi partecipa da oltre 13 anni. L’azienda chimica di Castelfranco di Sotto è tornata ad ospitare studenti e studentesse dell’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato in una visita formativa. Un’occasione preziosa, specialmente per chi studia chimica conciaria, per vedere coi propri occhi il funzionamento di una realtà aziendale che produce prodotti dedicati a tutto il processo di lavorazione della pelle, dalla botte alla rifinizione.

La mattinata in FGL International ha accompagnato i ragazzi dell’IT Cattaneo e i loro docenti in un vero e proprio tour dell’azienda che è partito dal laboratorio di analisi per continuare nella conceria sperimentale, passando per i magazzini, i locali dove sono gestiti i liquidi in botte e quelli di rifinizione, fino al laboratorio analisi e al laboratorio applicativo dedicati ai prodotti finishing. A guidare la visita sono stati Antonuccio Cepparrone e Rachele Lapi.

La visita in FGL rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che vedranno aprire le porte delle aziende Lapi Group a istituti tecnici del Comprensorio del Cuoio e dell’Empolese, nel prossimo mese di maggio, con l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, creando una preziosa occasione di conoscere dal vivo le realtà aziendali presenti sul territorio.

Fabbriche Aperte è un'iniziativa lanciata per la prima volta da Confindustria attraverso la rete delle associazioni territoriali e di settore, per promuovere la cultura d'impresa nella società. Il Gruppo Lapi ha sposato il progetto nel 2011 insieme a Federchimica, portandolo avanti il progetto ogni anno grazie al coordinamento organizzativo del Progetto Giovani di Lapi Group, ramo della holding dedicato alle attività di formazione, impegno sociale e sviluppo sul territorio.

"Creare un dialogo con i ragazzi e le ragazze che aspirano a far parte del mondo della chimica conciaria per noi è sempre un’occasione di arricchimento - ha commentato Francesco Lapi - . FGL International, come le altre aziende del Gruppo Lapi, ha sempre dimostrato la sua apertura al territorio e il suo impegno a voler restituire, soprattutto attraverso i giovani, il proprio bagaglio di conoscenze e il proprio valore all’esterno. Parlare con gli studenti di quinta è molto stimolante, perché da loro capiamo cosa vedono nel loro futuro i giovani che potenzialmente stanno per entrare nel mondo del lavoro".​

Fonte: Lapi Group