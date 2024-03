Ikea festeggia dieci anni a Pisa con una serie di eventi

Da 10 anni al fianco dei pisani, prendendosi cura del posto più importante al mondo, la casa: era il 5 marzo del 2014 quando IKEA ha aperto le porte dello store di Pisa con la sua offerta di prodotti dai nomi scandinavi e soluzioni d’arredo accessibili a tutti, diventando da subito uno dei luoghi più amati e familiari della città.

Da allora il negozio ha accolto 15 milioni di visitatori, servito oltre 1,8 milioni di caffè, 800mila polpette, venduto più di 60mila librerie BILLY e 850mila borse FRAKTA blu.

IKEA celebra così un importante traguardo insieme alla sua comunità, attraverso un palinsesto d’iniziative, incontri, giochi e momenti di convivialità per adulti e bambini che animeranno lo store da lunedì 4 a domenica 10 marzo.

“La città di Pisa ci ha accolto fin dal primo giorno con grande affetto e calore e siamo felici di poter festeggiare un compleanno così importante con tutti coloro che ci hanno scelto e continuano a farlo per rendere migliore la propria casa” dichiara Marco Baretto, Market Manager IKEA Pisa.” Abbiamo lavorato negli anni per essere parte integrata ed attiva di questa comunità, fedeli alla nostra visione di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone, rafforzando il forte legame che ci unisce a questa bellissima città giorno dopo giorno, promuovendo un’idea di casa più attenta ai bisogni delle persone e dell’ambiente”.

Pisa è infatti tra le prime città italiane che ha visto IKEA dotarsi di una flotta di veicoli elettrici per effettuare le consegne al piano in modalità zero emissioni: sono stati introdotti progressivamente 6 veicoli elettrici per arrivare a coprire la totalità delle consegne in città. Ma sono diverse le iniziative messe in atto dallo store pisano in tema di sostenibilità, in linea con l’impegno di IKEA di divenire un’azienda con un impatto positivo sul clima entro il 2030. Il negozio è dotato di oltre 2.700 pannelli fotovoltaici, in grado di coprire circa il 20% del fabbisogno energetico totale e di un sistema di raccolta e riciclo dell’acqua piovana per utilizzo interno o per l’irrigazione delle aree verdi.

Un legame quello di IKEA con Pisa che, nel corso degli anni, si è tradotto anche nel supporto e nello sviluppo di oltre 30 progetti sociali attivati sul territorio insieme ad associazioni locali e realtà impegnate a favore dei più fragili, con l’obiettivo di restituire un senso di casa a chi l’ha perduto, offrendo non solo i propri prodotti, ma anche la competenza e la cura dei tanti co-worker coinvolti. Tra le numerose iniziative promosse e sostenute in 10 anni di attività, l'impegno al fianco di AIPD - Associazione Italiana Persone Down, attraverso progetti per l’inserimento lavorativo di persone disabili e a supporto di Croce Rossa Italiana, con iniziative come “Ri-scalda la notte”, per la raccolta di coperte da destinare alle persone senza fissa dimora e "Sostieni il diritto al gioco", per la donazione di giocattoli da destinare ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa. Dal 2022 inoltre lo store ospita la sartoria sociale “Punto e a capo”, nata dalla sinergia tra la rete Agal e le cooperative sociali Arnera, Aforisma e Acli: una piccola impresa multidimensionale impegnata nella valorizzazione del lavoro artigianale attraverso servizi di sartoria e nella formazione di competenze in questo settore, per favorire l’inclusione e l’integrazione.

Lo store IKEA di Pisa rappresenta un valore aggiunto per l’intero territorio anche in termini d’impatto economico e occupazionale: sono infatti oltre 300 i co-worker che lavorano all’interno del negozio, di cui le donne rappresentano il 67%, e il 65% delle posizioni manageriali è ricoperto da donne.

CALENDARIO APPUNTAMENTI

· Lunedì 4 marzo – domenica 10 marzo: sconti su una selezione di prodotti

· Martedì 5 marzo: due gustose offerte presso il Bar IKEA per festeggiare insieme

· Giovedì 7 marzo

o ore 17:30: “Un viaggio nel tempo di IKEA”

Un tour alla scoperta di alcuni dei prodotti iconici IKEA e delle curiosità ad essi legate

· Venerdì 8 marzo

o ore 17:00: “Incontriamo la Sartoria Sociale 'Punto e a capo'”

Incontro con la sartoria sociale, che includerà anche una dimostrazione pratica di come riutilizzare gli scarti di tessuto dandogli nuova vita

· Sabato 9 e domenica 10 marzo

o Happy hour svedese per i soci di IKEA Family a prezzo speciale

o Palloncini colorati e Truccabimbi per i più piccoli

o La ruota "sapori di Svezia": una degustazione di prodotti del Swedish Food Market





Tutte le notizie di Pisa



<< Indietro