Masterchef 13 lo vince la toscana Eleonora Riso

Da fare la cameriera a vincere l'edizione 13 di Masterchef: si è realizzato il sogno di Eleonora Riso, di Collesalvetti, concorrente che ieri si è aggiudicata la finale sfidando gli altri concorrenti Antonio Mazzola e Michela Morelli.

La sfida finale di fronte ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli consisteva nel preparare un menù completo. Lo ha intitolato Ichigo Ichie e ha conquistato i palati degli chef, di fronte alla platea di tutti gli altri ex concorrenti e di milioni di italiani attaccati alla tv.

Come vincitrice, Eleonora Riso ottiene 100mila euro in gettoni d'oro e la pubblicazione del suo primo libro di ricette. Sarà intitolato Laboratorio di sapori e uscirà tra una settimana per la casa editrice Baldini+Castoldi. Non solo. Potrà coronare il suo sogno di chef con l'accesso a un corso di alta formazione alla scuola internazionale di cucina italiana Alma.

Eleonora è stata apprezzata fin dal suo ingresso nella cucina di Masterchef per il suo estro e per la sua grande capacità di creare piatti che non avrebbero sfigurato in un menù di un ristorante stellato.