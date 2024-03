Studentessa del Roncalli vince il concorso 'The book battle'

Soddisfazione all’IIS Roncalli di Poggibonsi per la studentessa Camilla Fontanelli che ha vinto il contest “THE BOOK BATTLE” promosso da Repubblica@scuola, Comix Games e il Salone del Libro di Torino. L’alunna, che frequenta la 3ª A dell’indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing, è tra i 10 vincitori/vincitrici a livello nazionale delle scuole Secondarie di Secondo Grado. Libri e musica, lingua italiana e creatività, divertimento e irriverenza sono stati gli ingredienti del dissing vincitore composto da Camilla: come da concorso, gli studenti e le studentesse dovevano infatti scegliere un'opera letteraria e individuare il protagonista e l'antagonista. Dopo di ciò scrivere un dialogo, un "botta e risposta", tra i due personaggi ispirandosi al rap e al dissing. Centinaia di alunni si sono sfidati a suon di giochi di parole. Fra tutti i partecipanti, una giuria di linguisti e giornalisti, ha selezionato i migliori, che sbaragliando la concorrenza, si sono guadagnati un posto sul podio.

L’alunna del Roncalli, coordinata dalla prof.ssa Silvia Cortigiano, ha fatto duellare con parole e versi la bella Esmeralda e l’arcidiacono Frollo del Gobbo di Notre Dame. I due personaggi si sfidano con versi forti e acuti: Esmeralda, donna moderna e rivoluzionaria che lotta per i suoi diritti con vigore afferma “Mi dispiace, Frollo ma non sei riuscito ad avermi sotto il tuo controllo”, e lui, prepotente e ossessionato dall’affascinante zingara: “Sei dentro la prigione cara Esmeralda, non fare tanto la spavalda!”. In dissing giocoso e ironico mette a nudo verità non troppo velate sulle relaziontossiche, basate su desiderio di possesso ed estrema gelosia.

“Congratulazioni alla nostra studentessa- commenta la Dirigente Scolastica Monica Martinucci- e un ringraziamento alla docente Silvia Cortigiano che ha seguito la classe. Attraverso questo concorso i ragazzi hanno potuto potenziare le competenze di Italiano e per Camilla si prospetta una bellissima esperienza torinese”.

L’insegnante di lettere dell’alunna, Silvia Cortigiano, sottolinea che «i giochi linguistici favoriscono l’apprendimento della lingua italiana in modo divertente, la ludo-didattica favorisce la creatività e il problem solving, competenze utilissime nella nostra società ».

Camilla, oltre ad aver vinto libri, un kit offerto da Comix Games, i biglietti per Museo Egizio e Salone del Libro di Torino per la classe, ha la possibilità di concorre per la finalissima del 13 maggio a Torino.

Fonte: Ufficio Stampa