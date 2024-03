Trovato con 2 etti di droga in cassaforte in camera, arrestato

Un giovane di 25 anni dell'Alta Valdera è stato arrestato ieri dai carabinieri di Chianni e Terricciola per detenzione ai fini di spaccio. Durante una perquisizione a casa del ragazzo assieme al nucleo cinofilo di Pisa San Rossore, sono stati trovati 200 grammi di hashish, divisi in due panetti nascosti in una cassaforte nella camera da letto. In dei barattoli di plastica e vetro nascosti tra le stanze da letto sono sbucati altri 3 g di hashish e 3 di marijuana, oltre a un cellulare e materiale per il confezionamento. Dopo l'arresto, il giovane è finito ai domiciliari. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma.