Alvini, Buti e Colonna hanno premiato i giovani di Fucecchio

Si è tenuta in un teatro Pacini gremito la cerimonia di premiazione di “Fucecchio per lo sport”, premio promosso dal Comune di Fucecchio e dalla Consulta dello Sport per omaggiare le società sportive che, grazie ai risultati dei propri atleti, tecnici e dirigenti, si sono particolarmente distinte nell’anno 2023. Alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, della vicesindaca Emma Donnini, dell’assessore allo sport Fabio Gargani e del presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini, sono saliti sul palco tre grandi sportivi fucecchiesi, chiamati a consegnare le targhe e gli attestati di merito ai protagonisti delle varie società: l’allenatore di calcio Massimiliano Alvini, il pallavolista Simone Buti e il ciclista Federico Colonna.