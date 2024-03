Basket Castelfiorentino inciampa contro la big Prato, ma il risultato non cambia

Nell’ultima giornata della seconda fase il Basket Castelfiorentino cade 44-51 per mano della big Prato.

È una sconfitta che non lascia cicatrici quella in cui inciampa il Basket Castelfiorentino all’ultima giornata della prima fase. In una gara priva di motivazioni di classifica da entrambe le parti, la Cestistica Rosa Prato rispetta i pronostici espugnando il PalaGilardetti per 44-51. Un finale che non mette in discussione il piazzamento con cui le ragazze di Gianni Lazzeretti si approcceranno alla seconda fase, quella in cui dovranno ipotecare la salvezza. In virtù dei risultati acquisiti negli scontri diretti, infatti, le gialloblu si presenteranno con 12 punti e in testa alla classifica iniziale.

Dando uno sguardo al match contro Prato, le laniere provano a mettere le mani sulla sfida fin dalla palla a due, piazzando quel mini parziale che di fatto indirizza la gara: 6-12 dopo dieci giri di cronometro. Un vantaggio che resta praticamente invariato nel secondo quarto, mandando le squadre negli spogliatoi sul 18-25. Al rientro grande equilibrio sul parquet, con le gialloblu che però non riescono a ridurre la forbice, così al 30′ il tabellone segna 33-41. Un punteggio che nella frazione finale permette a Prato di amministrare senza particolari patemi, chiudendo sul +7 una gara priva di implicazioni.

Adesso una settimana di stop in attesa del calendario della seconda fase valida per la permanenza in serie C.

BASKET CASTELFIORENTINO – CESTISTICA ROSA PRATO 44-51

Tabellino: Baldinotti 7, Caparrini 8, Lucchesi 8, Banchelli 8, Bellantoni 5, Bandinelli 3, De Felice 3, Moustakalle 2, Iovenitti, Ancillotti, Sanesi, Costa. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 6-12, 18-25 (12-13), 33-41 (15-16), 44-51 (11-10)

Arbitro: Cammilli di Empoli.

Fonte: Abc Castelfiorentino