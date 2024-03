Bilancio Carmignano, tributi invariati e conti in salute

Il bilancio del 2024 arriva dopo un 2023 che si è concluso con la drammatica alluvione del 2 novembre, e punta con decisione al rilancio del territorio e all’aiuto della comunità. L’obiettivo è quello di proseguire su di una strategia politica basata sulla nostra idea di sviluppo giusto, sostenibile e di qualità sul quale abbiamo lavorato e investito negli ultimi anni.

E’ un bilancio che tiene conto della nostra parola d’ordine per cui 'Nessuno deve restare indietro', per questo motivo abbiamo confermato tutte le risorse legate alla giustizia sociale, per scuola, sociosanitario e sostegno per le persone in difficoltà. Molti saranno gli investimenti per l’ambiente e la transizione ecologica, con un occhio di riguardo importante nella prevenzione del dissesto idrogeologico, come importanti saranno le risorse per cultura e turismo il binomio perfetto che per Carmignano significa sviluppo di qualità.

Dopo due anni d’adeguamenti all’inflazione della tassazione comunale per il 2024 restano invariate tasse, tariffe e tributi comunali.

Importante poi la “salute dei conti” apriamo l’annualità nel rispetto di tutti i vincoli e gli equilibri di bilancio, con una cassa di più di 1,2 milioni di euro, e con un avanzo presunto di quasi 700 mila euro. Non abbiamo fatto ricorso a nessuna anticipazione di cassa e rispettato tutti i tempi di pagamento verso le ditte fornitrici per lavori e servizi svolti.

Il bilancio del 2024 in pillole:

AMBIENTE: 3milioni euro

SCUOLA: 1,5 milioni

Voci più significative

Mensa scolastica: 670.000 euro,

Trasporto: 120.000 euro,

Diritto allo studio: 162.000 euro

Contributo per ginnastica nelle scuole: 5100 euro

SOCIALE: 1,4 milioni

Voci più significative:

Interventi per famiglie: 797.450 euro,

Asili nido e servizi per l’infanzia: 186.000 euro

Diritto alla casa: 50.500 euro

Anziani socialmente utili: 40.000 euro,

pasti per anziani soli: 25.000 euro

Ginnastica per anziani: 10.000 euro

CULTURA: 360 mila euro

Voci più significative:

Manifestazioni e eventi culturali: 80.000 euro,

Contributi per associazioni: 53.000 euro

Musei e valorizzazione beni culturali: 73.000 euro

Biblioteca: 86.000 euro

SPORT e GIOVANI: 165 mila euro

Voci significative:

Contributi alle associazioni sportive: 45.000 euro

Contributo uno sport per tutti: 17.500 euro

Punto giovani: 22.000 euro

TURISMO e SVILUPPO: 107 mila euro

INVESTIMENTI TOTALI (opere pubbliche, transizione ecologica e manutenzione): 4,3

milioni di euro

Manutenzione strade: 300.000 euro

Riqualificazione impianti sportivi: 630.000 euro

Sicurezza Idraulica del terriotiro: 1,6 milioni

Housing First: 300.000 euro

Riqualificazione Urbana: 575.000 euro

Parcheggio pubblico di S.Cristina: 300.000 euro

Riqualificazione Vialetto della Poesia: 140.000 euro

Fonte: Comune di Carmignano