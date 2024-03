Del Rosso presenta il programma elettorale a Limite

Giovedì 7 marzo, alle ore 21.30, presso la Casa del Popolo di Limite sull’Arno (via Dante Alighieri, 62), la lista civica ViviAMO. Guicciardo Sindaco ha organizzato un evento per parlare di giovani e politiche giovanili da applicare sul territorio di Capraia e Limite. A presentare questa parte del programma sarà Erika Nardini, 38 anni, limitese dalla nascita, che da anni si occupa di associazionismo e volontariato locale. Grazie alla sua esperienza (5 anni presidente della Casa del Popolo di Limite e per 13 anni volontaria soccorritrice) e spinta dalla volontà di rinnovare il proprio comune, Erika presenterà le proposte della lista civica in merito a giovani e cultura, che mireranno ad avvicinare ragazze e ragazzi di Capraia e Limite all’amministrazione comunale, così che essa li possa aiutare concretamente (non solo ascoltare) e dimostrare una volta per tutte che la politica può e deve farsi carico delle tematiche giovanili. Tra le nostre proposte per Capraia e Limite, che avremo modo di affrontare più nello specifico giovedì 7 marzo, spiccano l’individuazione di spazi da dedicare a giovani e/o associazioni, una maggiore cura per gli eventi pubblici e la riapertura del cinema, che potrà essere anche estivo.

