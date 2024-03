Flying Donkeys, i risultati da Pescara: "Attendiamo la pista d'atletica a Empoli per allenarci in sicurezza"

Vanno in archivio i Campionati Italiani Indoor di Pescara.

I Ciuchini Volanti del Pattinaggio Corsa dell’Hockey Empoli, nuovamente protagonisti nell’ultimo weekend al Pattinodromo Ex Gesuiti.

Dopo i buoni risultati dello scorso fine settimana dedicato alla categoria Allievi, alla quale hanno preso parte Margiotta Andrea, e Di Bari Mattia, con buoni risultati, piazzandosi a metà classifica nelle prove Giro a Cronometro e 1000 metri Sprint, sono andati in scena, sabato e domenica, i giovani atleti della categoria Ragazzi.

La prima giornata si è aperta con le qualifiche del Giro a Cronometro, dove è subito risultato chiaro che la finale della categoria Ragazzi sarebbe stata al Top:

Infatti, si sono qualificati Dario Rossi, e Christian Ciampalini, conquistando un Argento ( Dario), e un più che ottimo decimo posto per Christian.

Rossi ormai affamato di podio, si è ripetuto nella distanza del Giro e Mezzo Sprint dove dopo una semifinale in recupero, dovuto ad una scivolata alla penultima curva, riesce a conquistare un più che meritato Bronzo nella Finalissima.

La gara che non ci si aspettava, arriva alla prova conclusiva del Campionato, dove la staffetta a squadre, per il Pattinaggio Corsa “Americana”, vede prima l’inaspettato accesso alla finale, poi durante la Finale dei nove giri, la formazione capitanata da Rossi con i compagni Ciampalini Christian, e Colella Alberto, vedeva un testa a testa con le formazioni di Cremona e Cantù, ma purtroppo a meno due giri dalla conclusione il sogno di una medaglia sfumava , quando per un cambio “lungo” (cioè, di poco fuori dall’area di cambio), la squadra empolese veniva eliminata.

Buone le prestazioni della categoria femminile, dove Bagnoli Eleonora mancava per pochissimo la qualifica alla semifinale della 3000 a Punti mentre sia Senesi Gioia che Ciabrelli Roberta si classificavano a metà del gruppo sia nella 1 giro e mezzo sprint che nella 3000 a Punti.

Di seguito in elenco i risultati:

Bagnoli Eleonora 1.5giro Sprint 101° - 3000m punti 55°

Ciabrelli Roberta 1.5giro Sprint 154° - 3000m punti 73°

Senesi Gioia 1giro Cronometro 68° - 1.5giro Sprint 155°

Ciampalini Christian 1giro Cronometro 10° - 1.5giro Sprint 31°

Colella Alberto 1.5giro Sprint 53° - 3000m punti 26°

Rossi Dario 1giro Cronometro 2° - 1.5giro Sprint 3°

Di Bari Mattia 1giro Cronometro 18° - 1000m Sprint 60°

Margiotta Andrea 1giro Cronometro 25° - 3000m punti 43°

Americana Ragazzi F (Bagnoli-Ciabrelli-Senesi) 32°

Americana Ragazzi M (Ciampalini-Colella-Rossi) 5°

Malgrado gli Atleti dell’Hockey Empoli Pattinaggio Corsa si allenino in un piazzale adibito a parcheggio non mancano i risultati di rilievo, grazie alla costanza e dedizione da parte di tutto lo staff dirigenziale, gli Allenatori, e soprattutto i bambini e ragazzi giovani, che con grande passione utilizzano i pochi spazi a disposizione, sfruttando anche la Pista di Atletica per la preparazione invernale, e la Pista coperta del Palaramini. Nella speranza che il sogno di trent’anni si avveri, con la partenza dei lavori previsti per la prossima primavera, della nuova struttura sportiva della Pista di Atletica, con annesso circuito stradale asfaltato per le specialità del Pattinaggio Corsa e Ciclismo.

Stiamo aspettando con ottimismo, che arrivi il momento di avere gli spazi che permettano a tutti coloro che vorranno provare l’ebbrezza della velocità in-line, Atleti e non, di praticare questo bellissimo sport e poterlo fare in tutta sicurezza.

Fonte: Flying Donkeys Empoli