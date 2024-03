Lavori a San Miniato, modifiche alla circolazione dei bus AT

Autolinee Toscane informa che, per consentire lavori stradali da parte di Toscana Energia, vengono attuati dei provvedimenti alla circolazione, tra i quali il senso unico di marcia di via Sanminiatese in direzione piazza Dante → La Scala nel comune di San Miniato PI.

Per tale ragione, da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo 2024 , si rende necessario attuare le seguenti deviazioni di percorso:

Linea 290 e Linea 320 “STAZIONE/LA SCALA → PIAZZA DANTE”

TRANSITO DA VIA DEL CIMITERO (VIA ERTI)

Provenendo da Stazione:

percorso regolare su via Tosco Romagnola fino all’intersezione con via Del Cimitero (via Erti) destra via Del Cimitero (NO LA SCALA) con prosecuzione su via Sanminiatese in direzione → piazza Dante, percorso regolare;

Provenendo da La Scala:

percorso regolare su via Tosco romagnola fino al semaforo di intersezione con via Sanminiatese, prosecuzione su via Tosco Romagnola (NO VIA SANMINIATESE) fino all’intersezione con via Del Cimitero (via Erti) sinistra via Del Cimitero con prosecuzione su via Sanminiatese in direzione → piazza Dante, percorso regolare.

Linea 290 “PIAZZA DANTE → STAZIONE/LA SCALA”: percorso regolare.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it , oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa